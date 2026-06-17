Кирилл Пригода назвал высокими нормативы отбора пловцов на чемпионат Европы

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода выразил мнение, что тренерский штаб сборной России задал высокую планку нормативов для отбора спортсменов на предстоящий чемпионат Европы.

«Планка действительно взята, наверное, всё-таки выше, чем в предыдущие годы. И это позволяет каждому в команде быть конкурентоспособным на главном турнире года. Поэтому конкуренция действительно рождается всегда в борьбе, и эту борьбу нужно сопровождать высокими результатами. Если отборочные результаты будут низкие, то и у спортсменов будет исключительно мотивация бороться друг с другом, а так есть ещё дополнительный фактор в виде самих секунд, к которым нужно стремиться», – приводит слова Пригоды ТАСС.

Напомним, на прошедшем в Казани чемпионате России Пригода выполнил нормативы для участия на чемпионате Европы в трёх дисциплинах: 50, 100 и 200 м брассом.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт с 31 июля по 16 августа в Париже.