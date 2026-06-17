Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кирилл Пригода назвал высокими нормативы отбора пловцов на чемпионат Европы

Кирилл Пригода назвал высокими нормативы отбора пловцов на чемпионат Европы
Комментарии

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода выразил мнение, что тренерский штаб сборной России задал высокую планку нормативов для отбора спортсменов на предстоящий чемпионат Европы.

«Планка действительно взята, наверное, всё-таки выше, чем в предыдущие годы. И это позволяет каждому в команде быть конкурентоспособным на главном турнире года. Поэтому конкуренция действительно рождается всегда в борьбе, и эту борьбу нужно сопровождать высокими результатами. Если отборочные результаты будут низкие, то и у спортсменов будет исключительно мотивация бороться друг с другом, а так есть ещё дополнительный фактор в виде самих секунд, к которым нужно стремиться», – приводит слова Пригоды ТАСС.

Напомним, на прошедшем в Казани чемпионате России Пригода выполнил нормативы для участия на чемпионате Европы в трёх дисциплинах: 50, 100 и 200 м брассом.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт с 31 июля по 16 августа в Париже.

Материалы по теме
Ефимова воспряла, Пригода опять победил. Главные итоги ЧР-2026 по плаванию
Ефимова воспряла, Пригода опять победил. Главные итоги ЧР-2026 по плаванию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android