«Презираю, что они делают». Титмус — об Еnhanced Games

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Ариарне Титмус раскритиковала проект своего соотечественника Арона Д'Соуза Еnhanced Games.

«Честно говоря, от этого у меня кровь закипает. Я презираю, что они делают. Это подрывает саму суть спорта. Ценности, которым мы учим детей — трудолюбие, стремление к мечте, сила характера, честная борьба. И самое главное — наши тела не должны становиться научным экспериментом.

Считаю, что ценности спорта победят. Да, многие спортсмены могут соблазниться деньгами. Но мне могли бы предложить неограниченную сумму, и я бы никогда не стала частью этого. Олимпийское движение даёт возможность соревноваться каждой стране мира. Вот что такое настоящий спорт. Enhanced Games поддерживают богатые люди, но я не думаю, что хоть один здравомыслящий вещатель даст этому необходимый эфир. Надеюсь, эта история просто исчезнет.

Серьёзно, они уже могли бы просто выдать всем ласты и лопатки. Они ведут себя так, будто перевернули мир спорта, хотя используют все возможные улучшения. Я дружу с Камероном Макэвоем (австралийский пловец. – Прим. «Чемпионата») и не могу дождаться момента, когда он снова выйдет в обычном разрешённом костюме и покажет, что способен побить рекорды честным путем», — сказала Титмус в подкасте Will & Woody.

Enhanced Games — это альтернативное спортивное соревнование. В отличие от традиционного спорта, участникам этих игр разрешается использовать любые препараты, включая допинг, без ограничений со стороны WADA и антидопинговых кодексов. Организаторы называют это «научным экспериментом». Призовой фонд Enhanced Games в 2025 году составил $ 10 млн, что в разы больше призового фонда чемпионата мира 2025 года, где призовой бюджет составил $ 5,6 млн.