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Две российские рапиристки вышли в 1/8 финала ЧЕ по фехтованию

Две российские рапиристки вышли в 1/8 финала ЧЕ по фехтованию
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Две российские рапиристки, Марта Мартьянова и Владислава Пенюшкина, смогли выйти в 1/8 финала чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Антони, Франция. Также ещё две россиянки, Аделина Загидуллина и Айла Мамедова, не смогут продолжить борьбу, так как вылетели на стадии 1/32 соревнований.

Днём ранее двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян выиграла на турнире серебряную медаль, в финале уступив представительнице Испании Лусии Мартин-Португез с счётом 13:15.

В начале июня стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с российских спортсменов. Чемпионат Европы по фехтованию — 2026 проходит с 16 по 21 июня. Он был перенесён из Эстонии во Францию по причине отсутствия гарантии въезда и выдачи виз российским и белорусским атлетам.

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