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Нескольких российских футзалистов и тренера «Ухты» дисквалифицировали за ставки

Нескольких российских футзалистов и тренера «Ухты» дисквалифицировали за ставки
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Нескольких игроков мини-футбольных клубов «Ухта» и «КПРФ», а также тренера «Ухты» Вадима Яшина дисквалифицировали за участие в ставках. Об этом сообщил Российский футбольный союз в официальном пресс-релизе.

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В число игроков, нарушивших регламент, попали Даниил Ильин, Янар Анар-Оглы Асадов, Олег Безруков (все – «КПРФ»), Дмитрий Хусаинов, Сергей Денисов (оба – «Ухта»). Асадов, Безруков, Денисов и Яшин получили отстранение от любой связанной с футболом деятельности на три года, Ильин – на семь, Хусаинов – на пять. Также спортсмены получили испытательные сроки разной длительности.

Ранее стало известно, что действующий чемпион России, «Ухта», приостановит участие в Суперлиге из-за проблем с финансированием.

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