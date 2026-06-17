Нескольких российских футзалистов и тренера «Ухты» дисквалифицировали за ставки

Нескольких игроков мини-футбольных клубов «Ухта» и «КПРФ», а также тренера «Ухты» Вадима Яшина дисквалифицировали за участие в ставках. Об этом сообщил Российский футбольный союз в официальном пресс-релизе.

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В число игроков, нарушивших регламент, попали Даниил Ильин, Янар Анар-Оглы Асадов, Олег Безруков (все – «КПРФ»), Дмитрий Хусаинов, Сергей Денисов (оба – «Ухта»). Асадов, Безруков, Денисов и Яшин получили отстранение от любой связанной с футболом деятельности на три года, Ильин – на семь, Хусаинов – на пять. Также спортсмены получили испытательные сроки разной длительности.

Ранее стало известно, что действующий чемпион России, «Ухта», приостановит участие в Суперлиге из-за проблем с финансированием.