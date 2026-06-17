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Рапиристка Пенюшкина выиграла вторую для России медаль чемпионата Европы — 2026

Рапиристка Пенюшкина выиграла вторую для России медаль чемпионата Европы — 2026
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Российская рапиристка Владислава Пенюшкина стала бронзовым призёром чемпионата Европы — 2026, проходящего во Франции. В полуфинале она уступила представительнице Италии, олимпийской чемпионке Арианне Эрриго с результатом 11:15.

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Бронза Пенюшкиной стала второй медалью для российской сборной на текущем турнире. Днём ранее двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян выиграла серебряную медаль, в финале уступив представительнице Испании Лусии Мартин-Португез со счётом 13:15.

В начале июня стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с российских спортсменов. Чемпионат Европы по фехтованию — 2026 проходит с 16 по 21 июня. Он был перенесён из Эстонии во Францию по причине отсутствия гарантии въезда и выдачи виз российским и белорусским атлетам.

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