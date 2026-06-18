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«Внутри сейчас боль и разочарование». Яна Егорян — о серебре чемпионата Европы — 2026

«Внутри сейчас боль и разочарование». Яна Егорян — о серебре чемпионата Европы — 2026
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Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по фехтованию российская саблистка Яна Егорян высказалась о своих результатах на чемпионате Европы — 2026 в Антони, Франция. Россиянка завоевала серебро, проиграв в финале представительнице Испании Лусии Мартин-Португез с результатом 13:15.

«На моём лице — улыбка, но внутри сейчас боль и разочарование. Я была всего в одном шаге от своей мечты — победы на Чемпионате Европы.

Но жизнь устроена так, что не всегда мы получаем то, к чему так долго и упорно идём. Иногда одно неверное решение может изменить весь ход игры и перечеркнуть то, что казалось таким близким. Это поражение стало для меня ещё одним непростым, но очень важным жизненным уроком. И я обязательно сделаю из него правильные выводы, чтобы стать сильнее.

Спасибо всем, кто верил в меня, поддерживал и был рядом. Ваши слова и ваша вера помогают не опускать руки и двигаться дальше. Желаю каждому находить в себе силы подниматься после падений, преодолевать любые трудности и идти вперед с гордо поднятой головой. Ведь настоящая победа — это не только медаль, но и способность не сдаваться, несмотря ни на что", — написала Егорян в социальных сетях.

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