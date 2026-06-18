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Результат Полины Кнороз на «Дне прыжков» в Москве внесён в топ-лист World Athletics

Результат Полины Кнороз на «Дне прыжков» в Москве внесён в топ-лист World Athletics
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Результат чемпионки России в прыжках с шестом Полины Кнороз, показанный в рамках «Дня прыжков», который проходил в Москве на Воробьёвых горах 7 июня, внесён в топ-лист Международной федерации лёгкой атлетики и официально считается лучшим результатом в карьере спортсменки. Кнороз на турнире удалось перелететь планку, которая была установлена на отметке 4,87 м.

Это также считается вторым в сезоне результатом в мире. Россиянка уступила лидерство лишь американке Хане Молл, которая смогла прыгнуть на один сантиметр выше (4,88 м).

26-летняя Полина Кнороз является двукратной чемпионкой России, имеет звание МСМК.

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