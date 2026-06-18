Белорусская синхронистка Хондошко не получила визу в Канаду для участия в суперфинале КМ

Белорусская синхронистка Василина Хондошко не получила канадскую визу для участия в суперфинале Кубка мира. Об этом в своём телеграм-канале сообщила заслуженный тренер России Елена Воронова.

«Василине Хондошко не дали визу в Канаду для участия в суперфинале Кубка мира! При том что она является одним из лидеров мирового рейтинга! Такие вот дела, спорт вне политики», – написала Воронова.

Хондошко 24 года. Она является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира.

Ранее стало известно, что с проблемой невыдачи виз в срок столкнулись российские тхэквондисты, пропустившие два соревнования в Германии по подобной причине.