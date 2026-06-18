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«Победа всего российского спорта». Пригода — о титуле Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

«Победа всего российского спорта». Пригода — о титуле Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»
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Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода отреагировал на победу россиянки Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» – 2026.

В заключительном матче турнира в Париже 19-летняя Андреева одолела польку Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Действительно, она большая молодец. Это историческое достижение. Поэтому искренне поздравляю её, это победа не только тенниса, но и всего российского спорта. Финал посмотреть не удалось, к сожалению», – приводит слова Пригоды ТАСС.

19-летняя Мирра Андреева является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» начиная с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступая только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.

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