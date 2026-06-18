«Победа всего российского спорта». Пригода — о титуле Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода отреагировал на победу россиянки Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» – 2026.
В заключительном матче турнира в Париже 19-летняя Андреева одолела польку Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».
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«Действительно, она большая молодец. Это историческое достижение. Поэтому искренне поздравляю её, это победа не только тенниса, но и всего российского спорта. Финал посмотреть не удалось, к сожалению», – приводит слова Пригоды ТАСС.
19-летняя Мирра Андреева является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» начиная с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступая только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.
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