Глава Международной федерации бенди подал в отставку из-за позиции по России

Президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) швед Хенрик Нильссон подал в отставку из-за разногласий в руководстве организации по российскому вопросу. Нильссон написал письмо, в котором он заявил, что выступает против допуска спортсменов из России и Беларуси на турниры под эгидой организации.

«У большинства членов комитета есть своё мнение, а у меня противоположная точка зрения на подход к России. Хотя я это уважаю и считаю, что в руководстве организации должны быть разные мнения, больше не чувствую себя способным оставаться в руководстве FIB при нынешнем направлении», — приводит слова Нильссона SVT.

Ранее стало известно, что федерации Швеции, Финляндии и Норвегии совместно объявили, что не будут проводить чемпионат мира по хоккею с мячом в следующем году из-за финансовых причин и неучастия сборных России и Беларуси.