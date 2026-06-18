Чемпиона России по вольной борьбе Иссу Зангиева подозревают в убийстве

Чемпион России и бронзовый призёр юниорского первенства мира по вольной борьбе 18-летний Исса Зангиев задержан по подозрению в убийстве молодого человека – Тимура Сакаева – во Владикавказе (Россия) из-за чужого долга, сообщает телеграм-канал Baza.

Вместе с Зангиевым задержаны ещё трое его знакомых.

По данным следствия, потерпевший решил поддержать друга, которому назначили встречу из-за долга в 3,5 тыс. рублей. Во время потасовки один из участников достал пистолет и выстрелил Тимуру в глаз. После стрельбы компания скрылась на автомобиле, а пострадавшего госпитализировали. Спасти молодого человека врачам не удалось.

Главным подозреваемым является Исса Зангиев, который уже дал признательные показания. Вместе с ним североосетинские оперативники задержали ещё троих участников конфликта в возрасте от 17 до 22 лет. СУ СК России по РСО-Алания возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).