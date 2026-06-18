Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпиона России по вольной борьбе Иссу Зангиева подозревают в убийстве

Чемпиона России по вольной борьбе Иссу Зангиева подозревают в убийстве
Комментарии

Чемпион России и бронзовый призёр юниорского первенства мира по вольной борьбе 18-летний Исса Зангиев задержан по подозрению в убийстве молодого человека – Тимура Сакаева – во Владикавказе (Россия) из-за чужого долга, сообщает телеграм-канал Baza.

Вместе с Зангиевым задержаны ещё трое его знакомых.

По данным следствия, потерпевший решил поддержать друга, которому назначили встречу из-за долга в 3,5 тыс. рублей. Во время потасовки один из участников достал пистолет и выстрелил Тимуру в глаз. После стрельбы компания скрылась на автомобиле, а пострадавшего госпитализировали. Спасти молодого человека врачам не удалось.

Главным подозреваемым является Исса Зангиев, который уже дал признательные показания. Вместе с ним североосетинские оперативники задержали ещё троих участников конфликта в возрасте от 17 до 22 лет. СУ СК России по РСО-Алания возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Материалы по теме
Глава Международной федерации бенди подал в отставку из-за позиции по России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android