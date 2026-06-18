Ни одна российская шпажистка не смогла пройти в четвертьфинал ЧЕ

Ни одной российской шпажистке не удалось выйти в 1/4 финала на чемпионате Европы.

Серебряный призёр чемпионата России Кристина Ясинская выбыла в 1/8 финала, проиграв испанке Даниэле Пиньоль со счётом 13:15.

Анастасия Рустамова и Айзанат Муртазаева не смогли выйти из 1/32 финала. Рустамова уступила немке Александре Зиттел 13:16, Муртазаева проиграла британке Сьюзан Сике со счётом 12:13.

Милен Бавуге Хабимана не смогла выйти из группы.

Чемпионат Европы по фехтованию проходит с 16 по 21 июня во французском Антони.

Несмотря на то что 3 июня исполком FIE принял решение о полном снятии всех ограничений для российских фехтовальщиков во всех возрастных категориях, на чемпионате Европы российские атлеты выступают в нейтральном статусе, поскольку решение официально вступает в силу только с чемпионата мира, который пройдёт в июле в Гонконге.