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Рапирист Антон Бородачёв вышел в 1/2 финала чемпионата Европы

Рапирист Антон Бородачёв вышел в 1/2 финала чемпионата Европы
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 российский рапирист Антон Бородачёв вышел в полуфинал чемпионата Европы – 2026 во Франции.

За выход в финал российский рапирист сразится с французом Рафаэлем Савиным. За вторую путёвку в финал поспорят итальянец Томмазо Марини и поляк Анджей Жадковски.

Отметим, что российский рапирист Кирилл Бородачёв завершил борьбу в 1/32 финала, уступив венгру Гергё Семешу (14:15). Ещё один россиянин Егор Баранников проиграл в 1/16 финала Рафаэлю Савину (6:15).

Чемпионат Европы – 2026 проходит во французском Антони с 16 по 21 июня.

В начале июня стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с российских спортсменов. Чемпионат Европы по фехтованию — 2026 проходит с 16 по 21 июня. Он был перенесён из Эстонии во Францию по причине отсутствия гарантии въезда и выдачи виз российским и белорусским атлетам.

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