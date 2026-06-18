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Фото: представлены эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр — 2030

Фото: представлены эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр — 2030
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Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр – 2030 представили официальные эмблемы Олимпиады и Паралимпиады, которые пройдут во Французских Альпах.

Фото: Олимпийский комитет Франции

В основе эмблем лежат очертания гор – основного символа Игр-2030. Логотип Олимпийских игр состоит из световых лучей, которые вместе формируют силуэт горы и её вершин. Логотип Паралимпийских игр построен по обратному принципу — композиция развивается сверху вниз.

«Одна общая идентичность — два взаимодополняющих воплощения. Одно событие — два крупнейших спортивных форума. Две эмблемы — одна и та же гора», – говорится в сообщнии пресс-службы Олимпийского комитета Франции.

Олимпийские игры – 2030 пройдут во Французских Альпах с 1 по 17 февраля. Паралимпийские игры – 2030 состоятся с 8 по 17 марта.

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