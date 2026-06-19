Антон Бородачёв выиграл бронзовую медаль ЧЕ-2026 по фехтованию на рапирах

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 российский рапирист Антон Бородачёв взял бронзовую медаль чемпионата Европы – 2026, который проходит во Франции.

В полуфинале соревнований российский рапирист уступил французу Рафаэлю Савину со счётом 11:15. Именно француз выиграл золотую медаль на турнире, победив в финале поляка Анджея Жадковского (15:10). Ещё одним бронзовым призёром соревнований стал итальянец Томмазо Марини.

Стоит отметить, что в турнире принимали участие ещё два российских рапириста. Кирилл Бородачёв завершил борьбу в 1/32 финала, уступив венгру Гергё Семешу (14:15). Ещё один россиянин Егор Баранников проиграл в 1/16 финала Рафаэлю Савину (6:15).

Чемпионат Европы – 2026 проходит во французском Антони с 16 по 21 июня.