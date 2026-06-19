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«Пора бы в первую десятку мирового рейтинга». Сергей Шипов — о Яне Непомнящем

«Пора бы в первую десятку мирового рейтинга». Сергей Шипов — о Яне Непомнящем
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов, бывший тренер Яна Непомнящего, считает, что шахматисту из России будет нелегко вернуть позиции в первой десятке мирового рейтинга.

«Ян проявил характер на турнире в Узбекистане. Начало у него не заладилось, но под конец он разыгрался. Он не потерял очки рейтинга, что немаловажно. Пора бы уже снова возвращаться в элиту, в первую десятку мирового рейтинга, хотя сделать это будет непросто, так как конкуренция сейчас высочайшая», — приводит слова Шипова ТАСС.

На турнире в Ташкенте Ян Непомнящий стал бронзовым призёром, а сейчас занимает 17‑ю строчку в мировом рейтинге.

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