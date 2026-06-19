Бесик Зоидзе покинул пост тренера МФК «КПРФ» после девяти лет работы в клубе

Главный тренер сборной России по футзалу и МФК «КПРФ» Бесик Зоидзе покинет должность тренера московского клуба. Об этом сообщила пресс-служба спортивного клуба «КПРФ» у себя в телеграм-канале.

«Спасибо за эти девять лет, Бесик Гурамович!

Ну что же, друзья, сегодня мы провожаем нашего дорогого Бесика Гурамовича Зоидзе с поста главного тренера МФК «КПРФ». Если кто-то употребит к нашей новости слова «уходит» или «отставка», будет неправ. Это именно тёплые проводы: с благодарностью, взаимными объятиями, искренними эмоциями.

Девять сезонов подряд Бесо Зоидзе был у штурвала нашей первой команды. Сложно вспомнить, кто может сравниться по длительности пребывания во главе команды Суперлиги. Все самые серьёзные успехи МФК «КПРФ» пришлись на этот период. Вспомним вместе наш первый финал Суперлиги! Слёзы счастья первого чемпионства! Выход в «Финал четырех» Лиги чемпионов в битком забитом зале УСК ЦСКА. Помните? Мурашки по коже… А ярчайшие игры с «Эль-Посо», «Кайратом», «Барсой», «Спортингом»… Попадание в топ-5 клубов мира по версии Futsalplanet! Потом первый Кубок России, Кубок лиги…

Бесик Гурамович принял команду без титулов, а покидает тренерский мостик двукратных чемпионов России, двукратных обладателей Кубка России, Кубка лиги, бронзовых призёров Лиги чемпионов УЕФА.

Нельзя не сказать и о том, что с руководством партии и клуба, с нашими болельщиками, «Красным сектором», у Бесика Гурамовича сложилась своя особая химия отношений. Мы поддерживали друг друга, преодолевали кризисы, радовались достижениям. Все это остаётся не только в истории, но и в наших сердцах!

Благодарим Бесо Зоидзе и его замечательную семью, которая наполняет его силами и вдохновением. Наша связь не разорвётся, поэтому не прощаемся, а говорим «До свидания!» — говорится в заявлении пресс-службы.