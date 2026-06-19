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Михаил Маркин утверждён на пост главного тренера МФК «КПРФ»

Михаил Маркин утверждён на пост главного тренера МФК «КПРФ»
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На пост главного тренера мини-футбольного клуба «КПРФ» вместо Бесо Зоидзе утверждён специалист Михаил Маркин.

Маркин работает в системе клуба с 2009 года. В его активе первая в истории команды победа в Высшей лиге, а также работа в качестве первого главного тренера МФК «КПРФ»Ф в Суперлиге в сезоне 2011–2012 годов. Кроме того, под руководством Маркина команда «КПРФ‑2» шесть раз становилась чемпионом Высшей лиги; за годы работы тренер воспитал ряд игроков, ставших ключевыми для клуба. Последние два года Михаил Александрович входил в штаб Бесо Зоидзе.

Михаил Маркин стал чемпионом Европы (1999), обладателем Межконтинентального кубка (1997) и многократным чемпионом России. Сегодня он известен как требовательный и самобытный специалист с большим профессиональным опытом.

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