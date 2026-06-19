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Российские шпажисты не смогли выйти в полуфинал командного первенства на ЧЕ

Российские шпажисты не смогли выйти в полуфинал командного первенства на ЧЕ
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Мужская сборная России по шпаге не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию, который проходит во французском Антони. В четвертьфинальной стадии россияне уступили соперникам из Швейцарии.

Также в эту минуту российские саблистки сражаются в командном первенстве с представительницами Испании за выход в полуфинал.

На счету российских фехтовальщиков на текущем чемпионате Европы уже три медали: серебряная (Яна Егорян, сабля) и две бронзовые (Владислава Пенюшкина и Антон Бородачёв (оба – рапира)).

В начале июня стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с российских спортсменов, однако решение вступит в силу только в июле. Чемпионат Европы завершится 21 июня.

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