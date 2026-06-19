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Магнус Карлсен впервые с 2005 года проиграл четыре партии подряд

Магнус Карлсен впервые с 2005 года проиграл четыре партии подряд
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16-й чемпион мира по шахматам, лидер рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ) норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен проиграл четыре партии подряд на командном чемпионате мира – 2026 по рапиду и блицу, который проходит в Гонконге.

Карлсен потерпел неудачи в рапиде с индийцем Арджуну Эригайси, армянином Шанту Саргсяном, узбекистанцем Жавохиром Синдаровым и азербайджанцем Айдыну Сулейманлы.

Нельзя не отметить, что Карлсен впервые с 2005 года проиграл четыре партии подряд. Тогда, в 2005 году, ему было 14 лет. Юный Магнус проиграл две партии в рапиде на турнире в нидерландском Схагене, а затем ещё два партии с классическим контролем времени на турнире в норвежском Моссе.

Если учитывать только турниры по быстрым шахматам, Магнус и вовсе впервые в карьере проиграл четыре партии подряд. В лайв-рейтинге норвежец сразу потерял 28,8 очка из-за данной серии.

Команда WR Chess, за которую выступает Карлсен, не смогла добиться победы в трёх матчах подряд и лишилась шансов на медали в рапиде за два тура до конца соревнований.

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