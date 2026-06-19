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Российские саблистки вышли в финал командных соревнований чемпионата Европы — 2026

Российские саблистки вышли в финал командных соревнований чемпионата Европы — 2026
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Женская сборная России по сабле вышла в финал командных соревнований чемпионата Европы — 2026 по фехтованию, который проходит в Антони, Франция. В полуфинальном раунде российские саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова обыграли команду Венгрии со счётом 45:38.

В финале турнира россиянки встретятся со сборной Франции. Противостояние пройдёт сегодня, 19 июня.

На счету российских фехтовальщиков на текущем чемпионате Европы уже три медали: серебряная (Яна Егорян, сабля) и две бронзовые (Владислава Пенюшкина и Антон Бородачёв (оба – рапира)).

Российские спортсмены выступают на ЧЕ в нейтральном статусе. В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с россиян, однако решение о допуске с национальной символикой вступит в силу только в июле, на чемпионате мира в Гонконге.

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