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Сергей Кожевников установил новый рекорд России в ходьбе на дистанции 10 000 м

Сергей Кожевников установил новый рекорд России в ходьбе на дистанции 10 000 м
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Российский легкоатлет Сергей Кожевников, представляющий республику Мордовия, установил новый рекорд России в ходьбе на дистанции 10 000 м и стал лидером мирового сезона.

Кожевников успешно выступил в финале Кубка России, который проходит в Чебоксарах. Сергей преодолел дистанцию за 37.47,39.

Лёгкая атлетика. Кубок России, Чебоксары. Ходьба, 10 000 м (стадион). Мужчины

1. Сергей Кожевников — 37.47,39 (рекорд России).
2. Алексей Лемонов – 37.49,59.
3. Максим Бойко – 37.55,72.

Прошлый рекорд России у мужчин на дистанции 10 000 м в ходьбе принадлежал Сергею Широбокову (38.03, 69). Он установил его 18 августа 2024 года на чемпионате России в Екатеринбурге.

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