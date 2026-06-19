Сергей Кожевников установил новый рекорд России в ходьбе на дистанции 10 000 м

Российский легкоатлет Сергей Кожевников, представляющий республику Мордовия, установил новый рекорд России в ходьбе на дистанции 10 000 м и стал лидером мирового сезона.

Кожевников успешно выступил в финале Кубка России, который проходит в Чебоксарах. Сергей преодолел дистанцию за 37.47,39.

Лёгкая атлетика. Кубок России, Чебоксары. Ходьба, 10 000 м (стадион). Мужчины

1. Сергей Кожевников — 37.47,39 (рекорд России).

2. Алексей Лемонов – 37.49,59.

3. Максим Бойко – 37.55,72.

Прошлый рекорд России у мужчин на дистанции 10 000 м в ходьбе принадлежал Сергею Широбокову (38.03, 69). Он установил его 18 августа 2024 года на чемпионате России в Екатеринбурге.