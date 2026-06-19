Кожевников — о рекорде России: наконец-то он мной взят, я всё время подходил очень близко

Российский легкоатлет Сергей Кожевников, представляющий Мордовию, прокомментировал победу в финале Кубка России на дистанции 10 000 м в ходьбе, турнир проходит в Чебоксарах. Сергей преодолел дистанцию за 37.47,39, тем самым установив новый рекорд России.

«Эмоции довольно-таки хорошие, позитивные. Кубок России удался очень хорошо. Высшее достижение мирового сезона, также рекорд России, который наконец-то был мной взят. Я всё время подходил очень близко к нему, но не мог никак его преодолеть. Однако на этом старте всё удалось. Благодаря моей команде, моим ребятам, с которыми шли вместе, можно было по ходу дистанции это видеть. Мы подталкивали друг друга, тащили, помогали. Это всё было сделано ради того, чтобы показать высшее достижение», — сказал Кожевников пресс-службе ВФЛА.

Лёгкая атлетика. Кубок России, Чебоксары. Ходьба, 10 000 м (стадион). Мужчины

1. Сергей Кожевников — 37.47,39 (рекорд России).

2. Алексей Лемонов – 37.49,59.

3. Максим Бойко – 37.55,72.