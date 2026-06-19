Российские саблистки выиграли золото командных соревнований чемпионата Европы — 2026

Женская сборная России по сабле стала победителем командных соревнований чемпионата Европы — 2026 по фехтованию, который проходит в Антони, Франция. В финале российские саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова обыграли команду Франции со счётом 45:39.

Для сборной России на текущем чемпионате Европы это уже четвёртая медаль. Ранее в личных первенствах призёрами стали Яна Егорян (серебро, сабля), Владислава Пенюшкина (бронза, рапира) и Антон Бородачёв (бронза, рапира).

Российские спортсмены выступают на ЧЕ в нейтральном статусе. В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с россиян, однако решение о допуске с национальной символикой вступит в силу только в июле, на чемпионате мира в Гонконге.