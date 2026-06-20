Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кейт Дугласс обновила мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем

Кейт Дугласс обновила мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем
Комментарии

Американская пловчиха Кейт Дугласс обновила рекорд мира на дистанции 50 м вольным стилем на соревнованиях Pro Swim Series в Индианаполисе.

Спортсменка показала результат 23,59 секунды. Предыдущий рекорд на этой дистанции принадлежал шведке Саре Шёстрём – 23,61 секунды. Он был установлен на чемпионате мира 2023 года в Японии.

Второй в заплыве стала Гретчен Уолш (США), которая финишировала с результатом 23,78.

Кейт Дугласс 24 года. Американка является двукратной олимпийской чемпионкой, также она семь раз побеждала на чемпионатах мира. На её счету 11 побед на мировых первенствах на короткой воде.

Материалы по теме
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!

Видео: впечатляющие олимпийские рекорды.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android