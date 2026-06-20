Кейт Дугласс обновила мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем

Американская пловчиха Кейт Дугласс обновила рекорд мира на дистанции 50 м вольным стилем на соревнованиях Pro Swim Series в Индианаполисе.

Спортсменка показала результат 23,59 секунды. Предыдущий рекорд на этой дистанции принадлежал шведке Саре Шёстрём – 23,61 секунды. Он был установлен на чемпионате мира 2023 года в Японии.

Второй в заплыве стала Гретчен Уолш (США), которая финишировала с результатом 23,78.

Кейт Дугласс 24 года. Американка является двукратной олимпийской чемпионкой, также она семь раз побеждала на чемпионатах мира. На её счету 11 побед на мировых первенствах на короткой воде.

Видео: впечатляющие олимпийские рекорды.