Стал известен состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы — 2026

Пресс-служба Федерации водных видов спорта России опубликовала состав сборной по плаванию для участия в чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком спортсменов, которые выступят на европейском первенстве в Париже с 31 июля по 16 августа.

Женщины: Анна Аршавская, Виктория Блинова, Алина Гайфутдинова, Ралина Гилязова, Анита Грищенко, Софья Дьякова, Юлия Ефимова, Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Кира Манохина, Ксения Мишарина, Мария Осетрова, Арина Пантина, Ксения Сорокина, Милана Степанова, Арина Суркова, Дарья Сурушкина, Евгения Чикунова.

Мужчины: Роман Акимов, Илья Бородин, Григорий Вековищев, Иван Гирёв, Михаил Доринов, Александр Жигалов, Роман Жидков, Иван Кожакин, Климент Колесников, Николай Колесников, Егор Корнев, Олег Костин, Василий Кукушкин, Андрей Минаков, Даниил Писецкий, Кирилл Пригода, Павел Самусенко, Георгий Смирнов, Максим Ступин, Алексей Ткачёв, Андрей Черепков, Роман Шевляков, Александр Щеголев, Михаил Щербаков, Егор Юрченко, Георгий Яковлев.