Арман Дюплантис женился на Дезире Ингландер

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по прыжкам с шестом швед Арман Дюплантис женился на своей возлюбленной, модели Дезире Ингландер. Фото с церемонии бракосочетания опубликовала сестра спортсмена Эмили Дюплантис.

Фото: Личный архив Эмили Дюплантис

В числе множества гостей, посетивших свадьбу, был также замечен итальянский теннисист, лидер рейтинга АТР Янник Синнер.

Дюплантис становился олимпийским чемпионом на двух последних Играх — в Токио (2020) и Париже (2024). Недавно он вошёл в топ-100 влиятельных спортсменов 2026 года по версии журнала Time. В этом году швед в 15-й раз обновил рекорд — высота 6,31 м покорилась ему на предсезонном турнире, названном в его честь, Mondo Classic – 2026 (Уппсала, Швеция).