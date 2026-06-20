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Российские саблисты вышли в четвертьфинал ЧЕ-2026 после победы над командой Украины

Российские саблисты вышли в четвертьфинал ЧЕ-2026 после победы над командой Украины
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Мужская сборная России по шпаге вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по фехтованию, проходящего во Франции, после победы над украинской сборной в 1/8 финала со счётом 45:38. В состав российской команды вошли Павел Граудынь, Дмитрий Насонов и Камиль Ибрагимов.

В 1/4 финала россияне сразятся со сборной Румынии.

Российские спортсмены выступают на ЧЕ в нейтральном статусе. В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с россиян, однако решение о допуске с национальной символикой вступит в силу только в июле, на чемпионате мира в Гонконге. Соревнования завершатся 21 июня.

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