София Ильтерякова выиграла серебро на Кубке Вызова по художественной гимнастике

Россиянка София Ильтерякова заняла второе место в многоборье на Мировом Кубке Вызова по художественной гимнастике. За четыре упражнения она набрала 109 баллов. Гимнастка уверенно прошла все виды и впервые поднялась на международный пьедестал в многоборье.

Первое место заняла китаянка Ци Ванг (110,80), третьей стала Лилиана Левински из Польши (106,35). Другая представительница России Арина Ковшова заняла шестое место с результатом 103,25 балла.

В воскресенье, 21 июня, София Ильтерякова выступит в финалах в отдельных видах в упражнениях с булавами, лентой, обручем и мячом. Арина Ковшова отобралась в финалы с обручем и мячом.

Мировой Кубок Вызова по художественной гимнастике проходит в Пекине (Китай) с 19 по 21 июня.