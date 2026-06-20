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Дзюдоисты Лилуашвили и Арбузов выиграли бронзовые медали на турнире «Большого шлема»

Дзюдоисты Лилуашвили и Арбузов выиграли бронзовые медали на турнире «Большого шлема»
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Российские дзюдоисты Дали Лилуашвили и Тимур Арбузов выиграли бронзовые медали на турнире серии «Большой шлем». Соревнования проходят в Улан-Баторе (Монголия).

Лилуашвили стала бронзовым призёром в весовой категории до 63 кг, одержав победу над Энхрийлэн Лхагватогоогийн из Монголии. Арбузов в весовой категории до 81 кг одолел Франсуа Готье-Драпо (Канада).

Дали Лилуашвили 27 лет, на её счету три серебра на турнирах «Большого шлема», победы на Кубке Европы, Кубке Азии, Играх стран СНГ и чемпионате России. Арбузову 22 года, он является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по дзюдо.

Турнир в Улан-Баторе завершится завтра, 21 июня. Соревнования являются первыми из стартов в олимпийской рейтинговой квалификации.

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