Российский прыгун в воду Никита Шлейхер вошёл в состав сборной России на чемпионат Европы 2026 года в Париже, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Никита Шлейхер и Руслан Терновой совершили дисциплинарное нарушение, из-за которого тренерским штабом сборной было принято решение разбить их дуэт в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Шлейхер принёс извинения за нарушение.

Шлейхеру 27 лет, вместе с Терновым он выиграл серебро чемпионата мира в синхронных прыжках с 10 метров в 2025 году. Также на его счету четыре серебряные и три бронзовые награды чемпионатов Европы в различных дисциплинах.

В состав команды на чемпионат Европы также вошли Мирослав Киселёв, Григорий Иванов, Илья Молчанов, Евгений Кузнецов, Александра Кедрина, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова, Елизавета Кузина, Кристина Айдарова, Анна Конаныхина и Ульяна Клюева.

Чемпионат Европы пройдёт с 31 июля по 16 августа.