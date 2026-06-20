Фесиков объяснил, почему Мирон Лифинцев пропустит чемпионат Европы — 2026

Руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков объяснил, почему двукратный чемпион мира Мирон Лифинцев пропустит чемпионат Европы — 2026.

«Все мы знаем, что в прошлом году Мирон перенёс травму плеча и до сих пор проходит реабилитацию у ведущих специалистов сборной и ФМБА. К сожалению, последствия повреждения беспокоят его до сих пор, мешая полноценно тренироваться и выступать на соревнованиях. Учитывая высочайшую конкуренцию в плавании на спине внутри нашей страны, для попадания на главные старты сезона ему необходимо находиться в оптимальной форме и демонстрировать высокие результаты уже на отборочных стартах.

В связи с этим тренерским штабом совместно со спортсменом было принято решение продолжить курс полного восстановления в летнем сезоне. Надеемся, Мирон сумеет восстановиться и мы увидим его на чемпионате мира уже в этом сезоне на короткой воде. Однако ключевые приоритеты подготовки расставлены с прицелом на длинный чемпионат мира 2027 года, где стартует олимпийская квалификация. Именно там мы ждём его в полной боевой готовности», – приводит слова Фесикова «Матч ТВ».