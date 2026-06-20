Женская сборная России по фехтованию на рапирах не смогла выйти в 1/2 финала на ЧЕ-2026

Женская сборная России по фехтованию на рапирах уступила в 1/4 финала чемпионате Европы – 2026, который проходит во французском Антони. Россиянки (Анна Соловьёва, Владислава Пенюшкина, Марта Мартьянова) уступили в борьбе за выход в полуфинал сборной Франции со счётом 39:42.

В 1/2 финала француженки одолели Испанию (45:40) и вышли в решающий поединок первенства, где им предстоит побороться за золотую медаль с рапиристками из Италии.

Российские спортсмены выступают на ЧЕ в нейтральном статусе. В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с россиян, однако решение о допуске с национальной символикой вступит в силу только в июле, на чемпионате мира в Гонконге.