Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Женская сборная России по фехтованию на рапирах не смогла выйти в 1/2 финала на ЧЕ-2026

Женская сборная России по фехтованию на рапирах не смогла выйти в 1/2 финала на ЧЕ-2026
Комментарии

Женская сборная России по фехтованию на рапирах уступила в 1/4 финала чемпионате Европы – 2026, который проходит во французском Антони. Россиянки (Анна Соловьёва, Владислава Пенюшкина, Марта Мартьянова) уступили в борьбе за выход в полуфинал сборной Франции со счётом 39:42.

В 1/2 финала француженки одолели Испанию (45:40) и вышли в решающий поединок первенства, где им предстоит побороться за золотую медаль с рапиристками из Италии.

Российские спортсмены выступают на ЧЕ в нейтральном статусе. В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с россиян, однако решение о допуске с национальной символикой вступит в силу только в июле, на чемпионате мира в Гонконге.

Материалы по теме
Российские саблистки выиграли золото командных соревнований чемпионата Европы — 2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android