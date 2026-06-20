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Российские саблисты уступили сборной Румынии в 1/4 финала ЧЕ-2026 по фехтованию

Российские саблисты уступили сборной Румынии в 1/4 финала ЧЕ-2026 по фехтованию
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Мужская сборная России по фехтованию на саблях не смогла выйти в 1/2 финала чемпионата Европы – 2026 во Франции, уступив сборной Румынии со счётом 27:45.

Румынские саблисты вышли в финал первенства Европы, одолев в полуфинале Францию со счётом 45:42. За золотые медали соревнований сборная Румынии поспорит с венгерскими фехтовальщиками, которые вышли в решающий раунд, одолев Италию (45:36).

Российские спортсмены выступают на ЧЕ в нейтральном статусе. В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с россиян, однако решение о допуске с национальной символикой вступит в силу только в июле, на чемпионате мира в Гонконге.

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