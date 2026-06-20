Определились финалисты Кубка России — 2026 по регби

Сегодня, 20 июня, завершились матчи 1/2 финала Кубка России — 2026 по регби. В финал соревнований вышли «Енисей-СТМ» и «Динамо».

«Енисей-СТМ» в 1/2 финала соревнований обыграл «Красный Яр» со счётом 29:17. Регбисты «Динамо» стали вторыми финалистами, победив соперников из «Локомотива-Пензы» — 35:15.

Регби. Кубок России — 2026. 1/2 финала. Результаты:

«Красный Яр» – «Енисей-СТМ» – 17:29 (10:19)

Попытки: Фиц Павел (28), Сангинов (79) – Эстерхейзен (11, 35), Месхи (16), Пельцер (55), Маслов (68);

Реализации: Смит (29), Таумалоло (80) – Гайсин (36, 55);

Штрафные: Смит (20) – нет;

Жёлтые карточки: Преториус (10) – Макаренко (24).

«Локомотив» – «Динамо» – 15:35 (5:14)

Попытки: Нтсила (28), Поливалов (69) – Дорофеев (10, 65), Хансен (33, 76);

Реализации: Кураев (70) – Фуше (11, 34), Виннаар (66);

Штрафные: Янюшкин С. (48) – Фуше (42, 51), Виннаар (63);

Жёлтые карточки: Насеге (53) – нет.

Для «Динамо» этот финал Кубка России станет первым в новейшей истории клуба.