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Определился состав сборной России по прыжкам в воду на чемпионат Европы — 2026

Определился состав сборной России по прыжкам в воду на чемпионат Европы — 2026
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Пресс-служба Федерации водных видов спорта России опубликовала состав сборной по прыжкам в воду для участия в чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком прыгунов, которые выступят на турнире.

Состав сборной России по прыжкам в воду на ЧЕ-2026

Мужчины: Руслан Терновой, Мирослав Киселёв, Никита Шлейхер, Григорий Иванов, Никита Молчанов, Евгений Кузнецов.

Женщины: Александра Кедрина, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова, Елизавета Кузина, Кристина Айдарова, Анна Конаныхина, Ульяна Клюева.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта пройдёт в Париже (Франция) с 31 июля по 16 августа.

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