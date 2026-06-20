Полина Кнороз на Кубке России с первой попытки показала лучший результат сезона в мире

Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз победила на Кубке России, который проходит в Чебоксарах. С первой попытки спортсменка показала лучший результат сезона в мире, а также обновила личный рекорд. Кнороз преодолела отметку 4,91.

Лёгкая атлетика. Кубок России. Прыжки с шестом. Женщины:

1. Полина Кнороз – 4,91.

2. Татьяна Калинина – 4,55.

3. Ирина Михайлова – 4,35.

Ранее результат Кнороз, показанный в рамках «Дня прыжков», который проходил в Москве на Воробьёвых горах 7 июня, был внесён в топ-лист Международной федерации лёгкой атлетики. Полине на турнире удалось перелететь планку, которая была установлена на отметке 4,87 м.