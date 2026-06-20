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«Был какой-то бешеный настрой». Полина Кнороз — о лучшем результате сезона в мире

«Был какой-то бешеный настрой». Полина Кнороз — о лучшем результате сезона в мире
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Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз прокомментировала свой результат на Кубке России, который проходит в Чебоксарах. С первой попытки спортсменка показала лучший результат сезона в мире, преодолев отметку 4,91.

«Я безумно рада и, честно говоря, предполагала, что могу так закончить, потому что с самого утра у меня был какой-то бешеный настрой. Когда проснулась, то уже буквально ощущала, что эту высоту я уже взяла. Поэтому с полной уверенностью и спокойствием вышла в сектор, и когда у меня был небольшой брак на 4,65, то я даже не расстроилась. Уже смотрела дальше и очень рада, что у меня это получилось», — приводит слова Кнороз ТАСС.

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