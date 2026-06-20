Видео: Полина Кнороз берёт высоту 4,91 на Кубке России в Чебоксарах

Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз победила на Кубке России, который проходит в Чебоксарах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео первой попытки Кнороз, где она преодолела отметку 4,91.

Права на видео принадлежат ВФЛА. Видео доступно на странице ВФЛА в социальной сети «ВКонтакте».

Кнороз показала лучший результат сезона в мире, а также обновила личный рекорд. В январе лучший результат сезона установила американка Хана Молл (4,88 м).

Ранее результат Кнороз, показанный в рамках «Дня прыжков», который проходил в Москве на Воробьёвых горах 7 июня, был внесён в топ-лист Международной федерации лёгкой атлетики. Полине на турнире удалось перелететь планку, которая была установлена на отметке 4,87 м.