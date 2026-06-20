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Кнороз: мне очень приятно быть главной звездой турнира. Люблю привлекать к себе внимание

Кнороз: мне очень приятно быть главной звездой турнира. Люблю привлекать к себе внимание
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Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз рассказала, что ей очень нравится быть в центре внимания болельщиков.

«Мне очень приятно быть главной звездой турнира. Мне очень нравится, что я вот здесь [на аккредитационных бейджах]. Я очень скромная девушка на самом деле, но это классно и здорово, когда все поздравляют и подходят.

Я такая, настоящая. Любовь к камере у меня присутствует, любовь к зрителям у меня безмерная. Никогда не была зажатой. Люблю привлекать к себе внимание, очень люблю взаимодействовать с людьми, которые меня поддерживают. Для меня это бесценно, когда все на кураже, все счастливые и потом в этот эпицентр врываюсь я», — приводит слова Кнороз ТАСС.

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