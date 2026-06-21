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София Ильтерякова выиграла этап Кубка Вызова в упражнениях с мячом

София Ильтерякова выиграла этап Кубка Вызова в упражнениях с мячом
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Россиянка София Ильтерякова стала победительницей на Мировом Кубке Вызова по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. За своё выступление она набрала 27,800 балла.

Второе место заняла китайская гимнастка Ван Ци с результатом 27,400 балла. Бронзовую медаль выиграла ещё одна россиянка Арина Ковшова (27,100).

Ранее на турнире в Пекине Ковшова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, а Ильтерякова в этом виде заняла третье место. Также в рамках соревнований София выиграла серебро в индивидуальном многоборье.

Мировой Кубок Вызова по художественной гимнастике проходит в Пекине (Китай) с 19 по 21 июня.

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