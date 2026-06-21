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World Athletics утвердила рекорд сезона Полины Кнороз

World Athletics утвердила рекорд сезона Полины Кнороз
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World Athletics утвердила рекорд сезона российской прыгуньи с шестом Полины Кнороз.

Рекордом стал результат, который Кнороз показала на Кубке России, – 4,91 м. Россиянка превзошла американку Ханну Молл, которая в январе преодолела планку на высоте 4,88 м.

Кубок России по лёгкой атлетике проходил в Чебоксарах с 20 по 21 июня. Ранее на Кубке в Чебоксарах лучший результат сезона в ходьбе на 10 000 м показала Рейхан Каграманова – она преодолела дистанцию за 42 минуты 38,03 секунды.

Полина Кнороз – двукратная чемпионка России в прыжках с шестом и двукратная чемпионка страны в прыжках с шестом в помещении.

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Видео: Полина Кнороз берёт высоту 4,91 на Кубке России в Чебоксарах
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