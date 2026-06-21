Данил Лысенко победил в прыжках в высоту на Кубке России по лёгкой атлетике

Серебряный призёр чемпионата мира — 2017 российский прыгун в высоту Данил Лысенко стал победителем Кубка России в прыжках в высоту. Он показал результат 2,27 м.

Второе место занял Степан Веткин с результатом 2,23 м. Тройку призёров замкнул Ярослав Кутковой (2,19).

Лёгкая атлетика. Кубок России, Чебоксары. Прыжки в высоту. Мужчины:

Данил Лысенко — 2,27 м. Степан Веткин — 2,23. Ярослав Кутковой — 2,19.

Кубок России — 2026 по лёгкой атлетике проходит в Чебоксарах с 18 по 21 июня. Ранее Данил Лысенко на «Дне прыжков» в Москве сумел прыгнуть на 2,32 м.

29-летний Лысенко — трёхкратный чемпион России (2017, 2023, 2025), серебряный призёр чемпионата мира (2017) и победитель мирового первенства в помещении (2018).