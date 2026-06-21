Дегтярёв — о рекорде сезона Кнороз: без наших атлетов уровень соперничества снижается

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался о рекорде сезона чемпионки России в прыжках с шестом Полины Кнороз, который она установила на Кубке России в Чебоксарах. Спортсменка преодолела планку на высоте 4,91 м. World Athletics утвердила достижение россиянки.

«Это достижение подтверждает, что российская лёгкая атлетика остаётся на высочайшем уровне, и наши спортсмены готовы бороться за первые места на любых международных стартах.

Кроме того, это аргумент для World Athletics ускорить возвращение всех наших атлетов, без которых, очевидно, уровень соперничества и зрелищность соревнований снижается. Когда сильнейшие остаются вне борьбы, выигрывает только посредственность», – написал Дегтярёв в телеграм-канале.