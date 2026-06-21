Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дегтярёв — о рекорде сезона Кнороз: без наших атлетов уровень соперничества снижается

Дегтярёв — о рекорде сезона Кнороз: без наших атлетов уровень соперничества снижается
Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался о рекорде сезона чемпионки России в прыжках с шестом Полины Кнороз, который она установила на Кубке России в Чебоксарах. Спортсменка преодолела планку на высоте 4,91 м. World Athletics утвердила достижение россиянки.

«Это достижение подтверждает, что российская лёгкая атлетика остаётся на высочайшем уровне, и наши спортсмены готовы бороться за первые места на любых международных стартах.

Кроме того, это аргумент для World Athletics ускорить возвращение всех наших атлетов, без которых, очевидно, уровень соперничества и зрелищность соревнований снижается. Когда сильнейшие остаются вне борьбы, выигрывает только посредственность», – написал Дегтярёв в телеграм-канале.

Материалы по теме
World Athletics утвердила рекорд сезона Полины Кнороз
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android