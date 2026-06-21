Женская сборная России по шпаге проиграла в 1/8 финала чемпионата Европы по фехтованию

Женская сборная России по шпаге проиграла сборной Венгрии в 1/8 финала чемпионата Европы по фехтованию. Встреча закончилась со счётом 33:39.

В составе российской команды выступали Милен Бавуге Хабимана, Айзанат Муртазаева, Анастасия Рустамова и Кристина Ясинская.

После этого в турнире за пятое-восьмое места сборная России победила соперниц из Германии – 45:28 и проиграла команде Эстонии – 21:37, заняв в итоговой таблице чемпионата Европы шестое место.

Чемпионат Европы по фехтованию проходил с 16 июня и завершился сегодня, 21 июня, в Антони, Франция. Он был перенесён из Эстонии по причине отсутствия гарантии въезда и выдачи виз российским и белорусским атлетам.