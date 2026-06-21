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Заслуженный тренер России по велоспорту Евгений Барымов умер в возрасте 90 лет

Заслуженный тренер России по велоспорту Евгений Барымов умер в возрасте 90 лет
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В возрасте 90 лет скончался заслуженный тренер России по велоспорту Евгений Барымов. Об этом сообщил телеграм-канал Федерации велосипедного спорта России. Причины смерти не уточняются.

«Десятки спортсменов, прошедших через его руки, стали мастерами спорта международного класса и чемпионами СССР. Особенно проявились его профессиональные педагогические знания в годы работы тренером велокоманды ЦСКА. Опираясь на тернистый путь, пройденный на тренерской ниве, он всегда стремился к достижению высших результатов в спорте. Федерация велосипедного спорта России выражает соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

Среди воспитанников Барымова чемпион Олимпийских игр 1980 года Виталий Петраков и бронзовый призёр Олимпиады 2016 года Денис Дмитриев.

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