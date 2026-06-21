Яна Кудрявцева рассказала о дружбе и соперничестве с Маргаритой Мамун

Российская гимнастка серебряный призёр Олимпиады 2016 года Яна Кудрявцева рассказала, отражалось ли соперничество с чемпионкой тех Игр Маргаритой Мамун на их дружбе.

— Вы очень сильно дружили с Ритой [Мамун], и вот это соперничество никак не отражалось на вашей дружбе?

— Ну, нет, никак. Мы дружим и дружили до последнего нашего выступления на Олимпиаде. И мне это никогда не мешало дружить, думаю, если бы даже на месте Риты был бы кто-то другой, мне бы было уже тяжело пережить, там тяжелее, что я второе место заняла. А Рита, я как-то к ней никогда не испытывала никаких чувств, там зависти, не знаю, какой-то злости. То есть как. Соперничество — это не всегда про злость, зависть, то есть соперничество может быть здоровым, соперничество должно двигать вперёд. Это нам и помогало двигаться вперёд и дружить, поддерживать друг друга. У меня только хорошие к Рите эмоции. То есть можно дружить и соперничать одновременно, – сказала Кудрявцева в видео на YouTube-канале «Элемент Батыршиной».

На Олимпиаде 2016 года Яна Кудрявцева допустила потерю в упражнениях с булавами, что не дало ей возможность побороться за золото с Маргаритой Мамун.