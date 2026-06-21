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Яна Кудрявцева рассказала, о чём мечтает

Яна Кудрявцева рассказала, о чём мечтает
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Российская гимнастка Яна Кудрявцева рассказала о своих мечтах.

«Ну у меня была мечта — это Олимпийские игры. Всегда про неё говорила. После того как выступила на Олимпиаде, не могу сказать, что о чём-то мечтаю. Мечтать о каких-то там браслетах, кольцах, мне кажется, это очень мелочно как-то. Мечтаю о мире во всём мире. Мечтаю, чтобы мои дети были здоровы. Какие-то, думаю, такие моменты. О доме у моря не мечтаю, – сказала Кудрявцева в видео на YouTube-канале «Элемент Батыршиной».

Яна Кудрявцева является серебряным призёром Олимпиады 2016 года, 13-кратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей европейского первенства по художественной гимнастике.

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