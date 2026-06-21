Мужская сборная России по рапире проиграла в матче за третье место на ЧЕ по фехтованию

Мужская сборная России по рапире проиграла сборной Германии в матче за бронзу на чемпионате Европы по фехтованию. Встреча закончилась со счётом 39:45.

В составе команды выступали Кирилл Бородачёв, Владислав Мельников, Антон Бородачёв и Егор Баранников.

Российские спортсмены выступали на ЧЕ в нейтральном статусе. В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с россиян, однако решение о допуске с национальной символикой вступит в силу только на чемпионате мира в Гонконге, который состоится в июле.

Чемпионат Европы по фехтованию проходит в Антони, Франция, с 16 по 21 июня.