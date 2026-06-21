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Ангелина Мельникова поделилась впечатлениями от поездки в США

Ангелина Мельникова поделилась впечатлениями от поездки в США
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что впечатлило её больше всего и с какими трудностями пришлось столкнуться во время поездки в США.

«Первое, что меня впечатлило по приезде в США — это многообразие культур и национальностей. Люди здесь настолько разные, что поначалу я даже не могла уловить портрет типичного американца. Путешествуя по Европе, могу отличить итальянца от француза или немца. Но в США эта привычная схема не работает: здесь смешались сотни культур, и в первые дни я просто пыталась проанализировать людей вокруг.

Языковой барьер тоже дал о себе знать. Поначалу мне было довольно трудно из-за темпа речи и американского акцента. Но уже через пару дней я привыкла и начала понимать», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

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